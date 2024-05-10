İHA
Amasya - Çorum karayolundaki Tepe tesisleri civarında, Onur Güler (38) yönetimindeki 34 FPY 573 plakalı otomobil, saat 21.00 sıralarıda önünde seyreden Cihat Usta’nın kullandığı 05 EE 268 plaka sayılı vince arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
Feci kazada otomobil sürücüsü Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Güler’in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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