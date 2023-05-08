Manisa'da tren çarpan kişi can verdi

AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nden geçen demir yoluna giren 79 yaşındaki Abdülbaki Ağdağ'a İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ağdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağdağ'ın trenin altında kalan cenazesi savcının incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze raylardan kaldırıldıktan sonra tren Alaşehir yönüne doğru yoluna devam etti.