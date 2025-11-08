Manisa'da üzerine çelik kalıp düşen işçi öldü

- Manisa'da inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi Ghahraman Soleiman Kel'in üzerine çelik kalıp düştü.
- Ağır yaralanan işçi, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerindeki şantiyede çalışan yabancı uyruklu Ghahraman Soleiman Kel'in üzerine çelik kalıp düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan 34 yaşındaki işçi, sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.