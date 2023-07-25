Manisa'daki yangında evleri kül olan vatandaşlar gözyaşı döktü Saruhanlı ilçesindeki orman yangınları nedeniyle 14 ev kül oldu. Evlerini yangında kaybeden aileler ise duygularına hakim olamadı.

İHA

Manisa'da yangın mücadelesi verildi...

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangında durumun iyiye gittiği ifade edildi.

14 ev kül oldu

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin ulaştığı Sarısığırlı Mahallesi’nde ise 14 ev kül olurken, 3 hayvan barınağı da hasar aldı.

Evleri yanan vatandaşlar ise gözyaşı döktü

"Allah bunları yakanları yaksın"

Yangında evi yanan köylülerden Zekiye Dalan, “Motorlarımız yandı, hayvanlarımız yandı, canımız yandı. Allah da bunları yakanı yaksın. Kanun cezasını versin” dedi.

Kendi evlerinde hasar olmadığını söyleyen Huriye Dönmez ise, “Evimizin etrafını duvar çevirmiştik o yüzden evimiz yanmadı ama komşularımızın evi yandığı için bizim da canımız yandı” diye konuştu.

"Üzerimizdeki kıyafetlerimizle kaldık"

Yangında evleri küle dönen vatandaşlardan Ali Atalay da, “Hiçbir şeyimiz kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetlerimizle kaldık. Traktörümüz paramız yandı evlerimizde” şeklinde konuştu.

"1 ay önce sıvasını bitirmiştik, emekler boşa gitti"

Sarısığırlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan Muammer Sarı şu cümleleri aktardı;

Kayınpederim rahmetli olalı 4 ay oldu. Evle ben ilgileniyordum. Daha 1 hafta önce sıvasını bitirmiştik. Emekler boşa gitti. Çok çilesini çektik. Tam her şey bitti derken emeklerimiz kül oldu. 1 köpeğimiz kurtuldu, 1 köpeğimiz yanmış. Rabbim beterinden korusun tek sevindiğimiz can kaybımızın olmaması.

Öte yandan, Sarısığırlı Mahallesi’nde yangından zarar gören evler havadan görüntülendi.