Mardin Derik'teki kazada gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına dalmıştı. 20 kişi hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde dün katliam gibi bir kaza olayı yaşandı.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

20 ölü, 26 yaralı

Yaşanan olayda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." açıklamasını yaptı.

2 tır sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından yaralanan 2 tır sürücüsü tedavilerinin ardından tutuklandı.