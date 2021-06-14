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Mardin’de 2 öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

Mardin’de 2 öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

Yaya geçidinde öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a çarparak ölümlerine neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Danışman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.