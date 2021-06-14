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    Mardin’de 2 öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

    Yaya geçidinde öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a çarparak ölümlerine neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Danışman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 12:33
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    Mardin’de 2 öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

    Mardin’in Nusaybin ilçesi Mardin Yolu Caddesi'nde Mehmet Danışman (25) yönetimindeki hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) çarptı.

    Yaralanan Yıldız ve Basın, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Olayın ardından kaçan Mehmet Danışman, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Danışman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mardin’de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı VİDEO

    ÖĞRETMENLERE ACI VEDA

    Öğretmenlerden Suzan Basın, dün Nusaybin'de toprağa verilirken, Büşra Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gönderildi.

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    Mardin’de 2 öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı #6

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