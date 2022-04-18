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    Mardin'de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem

    Nusaybin'de Molla Osman Camii'nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki musluklar çalınınca yerlerine plastik musluk takıldı.
    • 18.04.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:38
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    Mardin'de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem

    Son dönemde camilerin muslukların dadanan hırsızlar, görevlileri canından bezdirdi.

    Son musluk hırsızlığı olayı Mardin'de yaşandı.

    Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Molla Osman Camii’nin tuvalet ve abdest alma bölümündeki musluklar, önceki gün çalındı.

    Görevliler, durumu polise bildirildi. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yerine plastik musluk takıldı

    Başka camilerde de hırsızlık olayının yaşanması üzerine Molla Osman Camii’nin görevlileri, çalınan muslukların yerine plastik musluk taktırdı.

    "Allah ıslah etsin"

    Cami cemaatinden Veysi Şimşek, "Abdest almaya gittim. Baktım ki muslukların ucu yok, çalmışlar. Vatandaş olarak görevliye haber verdim. O da gelip bir daha kimse çalmasın diye plastik musluk taktı.

    Umarım bir daha böyle bir olay gelmez başımıza, mağdur oluyoruz. Muslukları çalanları Allah ıslah etsin." dedi.

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #1

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #2

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #3

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #4

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #5

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #6

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #7

    Mardin de camiye dadanan hırsızlara plastik musluklu önlem #8


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