Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezindeki Fırat İlkokulu'nda, korkutan bir olay meydana geldi.

4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin, teneffüste oyun oynadığı sırada baygınlık geçirip, yere düştü.

Dili boğazına kaçan Heciemin'i öğretmenleri fark etti.

MÜDAHALE ETTİ

Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulundu.

Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eli ile çıkararak nefes almasını sağladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Heciemin kendine gelirken, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Diğer yandan öğretmenin müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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İrem Yılmaz
Editor