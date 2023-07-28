Mardin'de doldurmaya çalıştığı su tankının altında kaldı
DHA

Mardin'in ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi’nde 41 yaşındaki Abdulbaki O., iş yerinin yanına konulan tankın üzerine çıkıp su doldurmaya başladı.

Bir süre sonra tank, devrildi.

Abdulbaki O., tankın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de doldurmaya çalıştığı su tankının altında kaldı

Ağır yaralandı

Abdulbaki O., sıkıştığı yerden çıkarılarak ekiplerce ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Abdulbaki O., buradan da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.