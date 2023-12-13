Mardin'de evindeki elektrik arızasını giderirken akıma kapıldı

DHA
Mardin'de sabah saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Kuyulu Mahallesi’nde Abdurahim Er, evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapıldı.
Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Er, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Abdurahim Er’in cenazesi, otopsi için morga konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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