Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi mevkisi Uluslararası İpekyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 KJ 882 hafif ticari araç, önünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ölü 3 yaralı
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari araçta sıkışan Hamza Tankan'ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tankan'ın cansız bedeni ve araçtaki 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tankan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.