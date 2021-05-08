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    Mardin'de kapanma sessizliği

    Tam kapanma döneminde kentin cadde ve sokakları en sakin günlerini yaşıyor.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 12:58
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    Mardin'de kapanma sessizliği

    Mardin'in Artuklu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma sonrası sakinlik yaşanıyor.

    POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KONTROL EDİYOR

    Tam kapanmanın 9’uncu gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

    Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

    Mardin de kapanma sessizliği #1

    Mardin de kapanma sessizliği #2

    Mardin de kapanma sessizliği #3

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