Mardin'de kapanma sessizliği

Tam kapanma döneminde kentin cadde ve sokakları en sakin günlerini yaşıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma sonrası sakinlik yaşanıyor.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KONTROL EDİYOR

Tam kapanmanın 9’uncu gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.



