Mardin'de korkunç olay! Anne ve babasını ziyarete giderken... Kızıltepe ilçesinde anne ve babasını ziyarete giderken kullandığı otomobil şarampole yuvarlanan Bilal Sarıboğa, hayatını kaybetti.

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Akdoğan ve Taşlıca mahalleleri arasındaki yolda korkunç bir kaza meydana geldi.

Kıraathane işleten Bilal Sarıboğa, geç saatte iş yerini kapattıktan sonra Küçükboğaziye Mahallesi’ndeki anne ve babasına bayram ziyareti gerçekleştirmek üzere otomobiliyle yola çıktı.

Yakınları gece boyunca Sarıboğa’dan haber alamadı.

Şarampole yuvarlandı

Sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobili görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler Bilal Sarıboğa’nın araçta cesediyle karşılaştı.

Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)