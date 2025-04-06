Mardin'de minibüs kazası: 3 kişi yaralandı

İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen dolmuş minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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