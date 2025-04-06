Mardin'de minibüs kazası: 3 kişi yaralandı
İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen dolmuş minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor