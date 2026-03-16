Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için anma töreni düzenlendi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz cuma günü, tedavi gördüğü hastanede, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, bir süredir diyabet, böbrek yetmezliği ve prostat ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Ortaylı, yaklaşık bir hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.

"GÜCÜ YETTİĞİNCE BİLDİĞİ GİBİ YAŞADI"

Ailesinin sosyal medya hesabından Ortaylı'nın vefatını duyurduğu açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı."

ANMA TÖRENİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Usta tarihçi için Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki üniversitenin İstanbul Boğazı'na bakan bahçesinde yapılan törene; aile üyeleri, siyasi isimler, sanat dünyasından çok sayıda isim, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

"ÜÇ EVİM VAR, BİRİ DE GALATASARAY ÜNİVERSİTE'Sİ' DERDİ"

Törende Tuna Ortaylı'nın gözyaşları içindeki veda konuşması, duygusal anlara sahne oldu.

Törende konuşan kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, babasının akademisyenlik mesleğine çok kıymet verdiğini, akademik kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede hocalık yaptığını, konferans ve sempozyumlarda konuştuğunu dile getirdi.

Babasının uluslararası akademik çevrelerde de saygı duyulan bir isim olduğunu belirten Kazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray Üniversitesi'ndeki meslektaşlarının arasında kariyerinin en mutlu yıllarını yaşadı desem inanın hiç abartmış olmam.



Kendinden genç meslektaşları için 'Vay be, sen şuna da bak neler biliyor' diye hayret içeren övgülerde bulunur ama onlarla akran gibi koridorda muzurluklar yapar, onlara sataşır ve kahkahalarla da gülerdi.



Babam, Galatasaray Üniversitesi ile neredeyse eş zamanlı olarak Topkapı Sarayı'ndaki görevine de başlamıştı. O dönemde arkamda bulunan Üsküdar Sultantepe'de oturuyordu, karşı tarafta.



Her yerde büyük bir keyifle 'İstanbul'un üç yakasında evim var. Biri Üsküdar, diğeri Topkapı Sarayı, sonuncusu da Galatasaray Üniversitesi' derdi.



Babamın evi olarak gördüğü Galatasaray Üniversitesi'nde babamın anısını paylaştığınız için ailem adına hepinize içtenlikle teşekkür ederim.

TÖREN ÖNCESİ UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Törendeki yoğun katılım objektiflere yansıdı.

Ortaylı'nın Türkiye'nin düşünce ve akademi dünyasındaki derin izini bir kez daha ortaya koydu.

Akademisyenler, öğrenciler, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim ile yüzlerce vatandaşın katıldığı tören öncesi, üniversite çevresinde uzun kuyruklar oluştu.

USTA TARİHÇİYE SEVENLERİNDEN VEDA

Güvenlik önlemleri alınırken girişler, kimlik kontrolüyle sağlandı.

Boğaz'ın kıyısını dolduran kalabalık, duayen tarihçiye duyulan sevgi ve saygının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Galatasaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve çeşitli uluslararası üniversitelerde uzun yıllar ders veren Ortaylı, Osmanlı Tarihi, Rus Tarihi ve Türk-İslam kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Çok sayıda kitap, makale ve televizyon programıyla geniş kitlelere tarih sevgisini aşıladı; “Türkiye’nin hafızası” olarak anılıyordu.