Mardin'de mısır ilaçlama deposundan sızan su 85 küçükbaşı telef etti Mardin'in Artuklu ilçesinde 80 küçükbaş hayvan, arazide mısır tarlasına ilaçlı su pompalayan tanktan sızan ve biriken suyu içtikten sonra telef oldu.

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesindeki kırsal Kuyulu Mahallesi'nde mısır üreticisinin ilaçlama deposundan sızan su, birikinti haline geldi.

Zahir, Havvas ve Şemsi Akış kardeşlere ait 85 küçükbaş hayvan, suyu içince 5 dakika içinde telef oldu.

Suda ilaç tespit edildi

Çoban, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, aldıkları numunede ilaç tespit etti.

Zahir Akış'ın oğlu Yusuf Akış, babasının koyunları otlatmaya götürdüğünü, yaklaşık 2-2,5 saat sonra kendilerini arayıp koyunların telef olduğunu ilettiğini söyledi.

"Tüm çiftçilerimizin bu olaydan ders çıkartmasını umuyoruz"

Gittiklerinde 85 hayvanın telef olduğunu belirten Akış, "Mısır ilaçlama deposundan sızan su, birikinti haline gelmişti. O suyu içen hayvanlarımız 5 dakika içinde telef oldu. Mısır sahibinin daha bilinçli, daha tedbirli olmasını beklerdik. O sudan biz de içebilirdik, babam da içebilirdi. Tüm çiftçilerimizin bu olaydan ders çıkartmasını umuyoruz." dedi.