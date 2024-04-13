Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA

Sabah saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Beyazsu yolu üzerinde, 34 BAN 076 plakalı otomobil ile 28 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi de yaralandı. Mustafa K.'nin cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)