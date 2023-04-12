Mardin'de otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı Artuklu ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp takla attı. Bu esnada şoför ve kaldırımdaki vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaza yaşandı.

Alınan bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı kavşağında 20 AKY 24 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından da parkın istinat duvarına çarparak takla attı.

Otomobil ters dönerek durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve kaldırımdaki yaya yaralandı

Kazada araç sürücüsü ve kaldırımdaki bir yaya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını tek yönden sağladı.