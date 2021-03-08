Mardin’de otostop çekti, 4 kişi tarafından gasbedildi

Mardin'den Diyarbakır'a gitmek için otostop çekerek durduğu araçta 4 şüpheli tarafından gaspa uğrayan kişinin şikayeti üzerine jandarma harekete geçti. 4 şüpheli, takip cihazı sayesinde yakalandı.

H.G., Mardin'den Diyarbakır'a gitmek için yol kenarında otostop çekerek bir aracı durdurdu.

Belirli bir süre sonra araç benzin almak için benzin istasyonunda durduğu esnada araçta bulunan 4 şüpheli, H.G.'ye silah doğrultarak üzerinde bulunan 10 bin lira ile 2 adet cep telefonunu gasbetti.

Olayı haber alan Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede bulunan kamera ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç belirlendi.

TAKİP CİHAZINDAN TESPİT EDİLDİ

Aracın üzerinde bulunan takip sisteminden aracın Mardin merkezde öğretmenevi civarında hareket halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu araç ve 4 şüpheli yakalandı.

3’Ü TUTUKLANDI

Şüpheli şahısların olayda kullandığı tabanca ile bir adet döner bıçağına el konulduğu, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ünün sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı, bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.