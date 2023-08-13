Mardin'de piknik yolunda kaza: 1'i ağır 10 yaralı

DHA
Mardin'de Kızıltepe ilçesi kırsal Karaman Mahallesi Gurs Vadisi yolunda Diyarbakır'dan piknik için yola çıkan ve içinde 10 kişinin bulunduğu 21 ACR 906 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki F.K., A.K., M.K., R.S., Ş.S. ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir kişinin durumu ağır
Yaralılardan R.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.