Mardin'de piknik yolunda kaza: 1'i ağır 10 yaralı
DHA

Mardin'de Kızıltepe ilçesi kırsal Karaman Mahallesi Gurs Vadisi yolunda Diyarbakır'dan piknik için yola çıkan ve içinde 10 kişinin bulunduğu 21 ACR 906 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

Kazada araçtaki F.K., A.K., M.K., R.S., Ş.S. ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbarla yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kişinin durumu ağır

Yaralılardan R.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.