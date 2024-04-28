Trabzonspor'dan müthiş dönüş! Gaziantep FK'yı 4 golle yendiler Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta sahasında Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Avrupa yarışında yer alan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çaldığı müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

Ev sahibi takım Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep FK, ilk yarıyı önde bitirdi

Trabzonspor'un cezası sebebiyle ev sahibi ekibin seyircilerinin yer almadığı müsabakanın ilk devresini Gaziantep FK, 12 dakikada Deian Sorescu ve 21. dakikada Denis Draguş'un golleriyle 2-0 önde kapattı.

Trabzonspor'dan kısa sürede harika dönüş

Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Trabzonspor, üst üste bulduğu gollerle skoru kısa sürede durumu 4-2'ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Trabzonspor'da uzun süre sonra ilk 11'e geri dönen Paul Onuachu 50, 66 ve 68. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaptı.

Trabzonspor'un diğer golünü ise 65. dakikada Enis Bardhi kaydederken, Bardhi'nin golünde de asisti yapan isim Paul Onuachu oldu.

Onuachu, Sörloth'un ardından bir ilke imza attı

Öte yandan Paul Onuachu, Alexander Sörloth'tan (Ocak 2020) sonra hat-trick yapan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu.

Trabzonspor yerini korudu

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde iki maç aradan sonra iç sahada galibiyet almayı başarırken 58 puana ulaşarak 3. sıradaki yerini korudu.

Ligdeki son 5 maçında 4. kez mağlup olan Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u konuk edecek.