Abone ol: Google News

Mardin'de sağanak yağış etkili oldu

Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe sele teslim oldu. Yollar gölete dönerken, birçok evde de hasar görüldü.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 13:23
  • Mardin'de etkili olan sağanak yağış, Kızıltepe ilçesinde sel baskınlarına yol açtı.
  • Öğrencik ve Aktulga Mahallelerinde dereler taştı, yollar gölete döndü.
  • Birçok evde hasar oldu ve olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Mardin'de gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. 

Sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. 

YOLLAR GÖLETE DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, Öğrencik ve Aktulga Mahallesinde dere taştı. 

Derenin taşması sonucu yollar gölete döndü, evler hasar gördü.

ANBEAN KAYDA ALINDI

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri