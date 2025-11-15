Mardin'de sağanak yağış etkili oldu

- Mardin'de etkili olan sağanak yağış, Kızıltepe ilçesinde sel baskınlarına yol açtı.
- Öğrencik ve Aktulga Mahallelerinde dereler taştı, yollar gölete döndü.
- Birçok evde hasar oldu ve olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'de gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
YOLLAR GÖLETE DÖNDÜ
Edinilen bilgiye göre, Öğrencik ve Aktulga Mahallesinde dere taştı.
Derenin taşması sonucu yollar gölete döndü, evler hasar gördü.
ANBEAN KAYDA ALINDI
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.