Mardin’de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

İHA
Sabah saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesi çevre yolu üzeri Şenyurt köyü kavşağında, plakası belirlenemeyen tır ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan plakası belirlenemeyen halk otobüsü çarpıştı.
12 kişi yaralandı
Kazada 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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