Mardin'de trafik ihlali can aldı: Tırın çarptığı 2 kişi öldü Kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen çimento yüklü tır sürücüsü, çarptığı otomobilde anne ve kızını hayattan kopardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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DHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Tır şoförünün dikkatsizliği felakete yol açtı.

Dün akşam saatlerinde çimento yüklü tır, Fatih Kaya'nın kontrolünde olan bir otomobile çarptı.

Ailecek yaralandılar

Yaşanan korkunç kazada, Fatih Kaya ile eşi Gülsüm ve çocukları Aysima ile Beren Nisa Kaya yaralandı.

Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yararılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Eşi ve kızı hayatını kaybetti

Tüm çabalara rağmen Gülsüm Kaya ve küçük kızı Beren Nisa Kaya, kaldırıldığı hastanede can verdi.

Kazanın ardından polis ekipleri tır şoförünü gözaltına aldı.

Gülsüm ve Beren Kaya'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak mahalle camisine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından anne- kız, son yolculuklarına uğurlandı.

Acılı adam cenazeye ambulansla katıldı

Cenazeye ambulansla getirilen Fatih Kaya da hem eşinin hem küçük kızının acısını yaşadı.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Aysima Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucundan olaya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Mardin istikametinden gelen tırın kırmızı ışıkta geçip, Kızıltepe ilçesi yönünden gelen Fatih Kaya yönetimindeki otomobile yan yola girerken çarptığı görüldü.

Trafik kurallarına uymayarak iki kişiyi hayattan koparak tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)