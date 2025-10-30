Mardin'de traktörün altında kalan kişi öldü

- Mardin'de Mehmet Sıdık Eren isimli kişi, çamura saplanan traktörünü çıkarmaya çalışırken traktörün altında kaldı.
- Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
- 45 yaşındaki Eren'in cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde Mehmet Sıdık Eren idaresindeki traktör, tarlada çamura saplandı.
Eren, traktörü saplandığı yerden çıkarmaya çalıştığı sırada aracın hareket etmesiyle aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.
45 yaşındaki Eren'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.