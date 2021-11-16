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    Mardin'de üniversiteli İrem, 8’inci kattan düşüp öldü

    Kaldığı yurtta 8’inci katın balkonundan düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 13:14
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    Mardin'de üniversiteli İrem, 8’inci kattan düşüp öldü

    Mardin’de kaldığı yurdun 8'inci kattaki odasında sabah okula gitmek için hazırlık yapan Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), çıktığı balkondan düştü.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    İrem Zeynep Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Mardin de üniversiteli İrem, 8’inci kattan düşüp öldü #1

    Mardin de üniversiteli İrem, 8’inci kattan düşüp öldü #2

    Mardin de üniversiteli İrem, 8’inci kattan düşüp öldü #3

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