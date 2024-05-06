Mardin'de vicdansızlığın böylesi: Silahla vurdular, dakikalarca dövdüler Kavgada silahla yaralanan adamın, yerde yatarken tekme ve sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Mardin Kızıltepe ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Tepebaşı Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ortalık savaş alanına döndü

Olaya ilişkin güvenlik kamerasının çıktığı görüntüde, hafif ticari araçtan inen birinin ilerlediği, daha sonra kalabalık grup arasında tabanca ve sopalarla ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın yaşandığı görüldü.

Soruşturma sürüyor

Olayda tabanca ile yaralanıp yere düşen birinin, iki kişi tarafından yerdeyken sopa ve tekmelerle darbedildiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)