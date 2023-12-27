Mardin'de yürürken silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu (31), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli ya da şüpheliler aranıyor

Zeynep Gül Kuşçu'nun cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)