Marmaray'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

- İstanbul Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında kavga çıktı.
- Tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.
- Kavga anları, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında kavga çıktı.
İddiaya göre, iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.