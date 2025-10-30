Abone ol: Google News

Marmaray'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İstanbul Pendik'te iki grubun Marmaray'daki tekme ve yumruklu kavgasını başka bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 17:38
  • İstanbul Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında kavga çıktı.
  • Tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.
  • Kavga anları, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında kavga çıktı. 

İddiaya göre, iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU 

Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

O ANLAR KAMERADA 

Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

