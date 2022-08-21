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    Metroda koltuklara uzanarak uyuyan bir grup genç kamerada

    Kartal durağından metroya binen vatandaşlar, koltuklara uzanarak uyuyan gençleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
    • 21.08.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 14:48
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    Metroda koltuklara uzanarak uyuyan bir grup genç kamerada

    İstanbul'un birçok noktasına kolay ulaşım sağlayan metro ile her gün binlerce insan yolculuk yapıyor.

    Yoğunluğun en fazla olduğu saatlerde, Kartal durağından metroya binen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

    Metroda uzanarak uyudular

    Bir grup gencin farklı koltuklarda uzanarak uyuduğu görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; bir süre uyuyarak yolculuk yapan şahıslar yolcular tarafından tepki çekti.

    O anlar kaydedildi

    Vatandaşlar tarafından kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı.

    Metroda koltuklara uzanarak uyuyan bir grup genç kamerada VİDEO

    Metroda koltuklara uzanarak uyuyan bir grup genç kamerada #1

    Metroda koltuklara uzanarak uyuyan bir grup genç kamerada #2

    Metroda koltuklara uzanarak uyuyan bir grup genç kamerada #3


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