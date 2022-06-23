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    Marmaris yangını ile mücadele 3'üncü gününde

    Marmaris yangını ile mücadele 3'üncü gününde

    Hisarönü ve Bördübet mevkisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale, sabahın ilk saatleri itibarıyla başladı. Mücadelede hava aracı sayısı ise 41'e ulaştı.
    • 23.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:23
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen şekilde başlayan orman yangını ile yaklaşık 3 gündür mücadele sürüyor.

    21 Haziran günü Hisarönü Mahallesi ve Bördübet civarında alevlere teslim olan ormanlara, orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca karadan müdahale etti.

    Günün ilk ışıklarıyla çalışmalar devam etti

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına, havadan müdahale son sürat devam etti.

    Marmaris yangını ile mücadele 3'üncü gününde VİDEO

    "Müdahale eden hava aracı sayısı 41'e ulaştı"

    Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevler için; 1494 personel, 172’si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 41 hava aracı görev başında.

    Olayın ilk saatlerinde Marmaris'e giden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, altını çizerek, "Marmaris'teki orman yangınınına müdahale eden hava aracı sayısı 41'e ulaştı." ifadelerini aktardı.

    Süleyman Soylu ve Vahit Kirişci kriz merkezinde

    Bir diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

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