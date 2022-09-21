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- Marmaris’te göçmen faciası: Kişi başı 1.500 euro aldılar
Marmaris’te göçmen faciası: Kişi başı 1.500 euro aldılar
- 21.09.2022 - 14:38
- Güncelleme : 21.09.2022 - 14:41
Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı.
Yunan güçleri, Türk kara sularına geri itti
Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı.
Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.
Göçmenlere yine Yunanistan katliamı VİDEO
6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı.
Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Erdoğan, BM kürsüsünden anlattı
Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.
Cenazeler alınmayı bekliyor
Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi.
Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor.
DHA’nın haberine göre cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.