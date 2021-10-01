Müvekkilleri ile şirket toplantısına giden kadın avukat, firmanın diğer ortağından şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayette bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesine 55 kilometre mesafede bulunan Bozburun Mahallesi'ndeki bir yat firmasında müvekkillerinin yanlarında bulunan avukat Suna Özdaşdönderen, yazılı açıklama dağıtacağı sırada aynı şirketin diğer ortağı olan Hülya Alizade K.'nın saldırısına uğradı.

“SAVCILIK BENİM ÖLDÜRÜLMEMİ Mİ BEKLİYOR?”

Kameralara yansıyan olayda avukat Suna Özdaşdöndüren, görevinin engellendiğini ve daha önce de defalarca şiddete uğradığını ileri sürdü.

Özdaşdöndüren, “Savcılık benim öldürülmemi mi bekliyor? Hem sözlü hakaretler hem de fiziki olarak şiddete maruz kalıyorum, işimi yapmam engelleniyor.” dedi.

Marmaris’te kadın avukata hemcinsinden şiddet VİDEO



ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından gemi bakım ve yat imalathanesi olarak faaliyet gösteren firmaya jandarma ekipleri çağrıldı.

Şiddete uğradığını belirten kadın avukat, hemcinsinden şikayetçi oldu.