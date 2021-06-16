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Marmaris’te kayıp kız çocuğu samanlıkta bulundu

Marmaris’te kayıp kız çocuğu samanlıkta bulundu

Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 15 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından evlerinin 50 metre uzağındaki samanlıkta baygın halde bulundu. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.