Marmaris'te ormanı yakan sanığın cezası onandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 bin 392 hektar alanın küle döndüğü yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan Sacit Ayhan'a 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası verildi.

DHA

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022 tarihinde saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı.

Yangını çıkaran kişi yakalandı

İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu.

Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayhan'a ait telefon, yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak sosyal medya hesabında mal- mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

Ormanda yatarken bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangının çıkış saati itibarıyla haber alınamayan Sacit Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangının başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı.

Ayhan, 23 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5'er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi.

Tutuklandı

Sacit Ayhan'ın, ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi.

Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstinaf kararı onadı

Soruşturmanın ardından Sacit Ayhan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayhan'ın iddianamede yer alan savunmasında, babasının kendisini dışladığını, bu yüzden intihar etmek istediğini, sigara izmaritlerinin normal şartlarda barakasında küllüğüne attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını, benzini kullanmadığını, çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını belirterek suçlamaları kabul etti.

19 yıl hapis ve 190 bin lira para cezası

Sacit Ayhan'ın 'kasten orman yakma' suçundan yargılandığı Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması geçen yıl şubat ayında görüldü.

Son sözü sorulan Ayhan, "Sayın Hakim Bey, yüce adalet ve sizler bilirsiniz. Ailem ve çocuklarım bitmişti. İçkiliydim, yangını sadece sigara izmaritiyle çıkarttım" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Ayhan'ı 19 yıl hapis ve 9 bin 500 gün karşılığı 190 bin lira adli TL cezasına çarptırdı.

Ayhan'ı avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi, Ayhan'a verilen 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezasını onadı. Karar bu defa Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da davada temyiz sebebi bulunmadığından red kararı verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)