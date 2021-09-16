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    Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

    Doğa yürüyüşü için girdiği ormanlık alanda ayağı kayarak uçurumdan yuvarlanan Rus polis, polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Rus polis, tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 08:32
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 08:39
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    Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

    Rus polis İvan Aratskii (25) tatil için geldiği Muğla’nın Marmaris ilçesindeki kaldığı otelden öğleden sonra ayrılarak spor amaçlı doğa yürüyüşüne çıktı.

    Otele 50 metre mesafedeki İçmeler Mahallesi Eski Köy Hizmetleri Kampı karşı kısmında bulunan ormanlık alana giren Aratskii, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesinin kaybederek 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    SAATLER GEÇTİ, HABER ÇIKMADI

    Saatler geçmesine rağmen otele geri dönmeyen Rus turistten haber alamayan otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı VİDEO

    KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER

    Otele gelen polis ekipleri, otel ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceledi.

    Rus polisin otelden ayrıldıktan sonra ormanlık alana girdiğini tespit eden polis ekipleri; itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Rus turist baygın halde bulundu.

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    KOL, BACAK VE KABURGADA KIRIK

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aratskii, ormanlık alandan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kol, bacak ve kaburga kısmında kırıklar olduğu tespit edilen Rus turist hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı #3

    Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı #4

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