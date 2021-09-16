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- Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı
Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı
- İHA
- 16.09.2021 - 08:32
- Güncelleme : 16.09.2021 - 08:39
Rus polis İvan Aratskii (25) tatil için geldiği Muğla’nın Marmaris ilçesindeki kaldığı otelden öğleden sonra ayrılarak spor amaçlı doğa yürüyüşüne çıktı.
Otele 50 metre mesafedeki İçmeler Mahallesi Eski Köy Hizmetleri Kampı karşı kısmında bulunan ormanlık alana giren Aratskii, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesinin kaybederek 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
SAATLER GEÇTİ, HABER ÇIKMADI
Saatler geçmesine rağmen otele geri dönmeyen Rus turistten haber alamayan otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı VİDEO
KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER
Otele gelen polis ekipleri, otel ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceledi.
Rus polisin otelden ayrıldıktan sonra ormanlık alana girdiğini tespit eden polis ekipleri; itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Rus turist baygın halde bulundu.
KOL, BACAK VE KABURGADA KIRIK
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aratskii, ormanlık alandan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kol, bacak ve kaburga kısmında kırıklar olduğu tespit edilen Rus turist hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.