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Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

Marmaris’te uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

Doğa yürüyüşü için girdiği ormanlık alanda ayağı kayarak uçurumdan yuvarlanan Rus polis, polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Rus polis, tedavi altına alındı.