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    Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı.
    • 21.09.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:04
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    Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı

    Türkiye yaz boyunca verdiği orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

    Son günlerde yeniden artış yaşanan orman yangını olaylarına bir yenisi daha eklendi.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başladı.

    Yangına müdahale sürüyor

    Yangına olay yerine sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını

    Bölgede arıcılık yapan kişi gözaltına alındı

    Yangın söndürme çalışmaları sürerken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, bölgede arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

    Soruşturma devam ediyor

    Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz Adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi.

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #1

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #2

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    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #5

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #6

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #7

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #8

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #9

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #10

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #11

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #12

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #13

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #14

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #15

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #16

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #17

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #18

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #19

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #20

    Marmaris teki orman yangınıyla ilgili 85 yaşındaki bir arıcı gözaltına alındı #21


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