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    Martının taklidini yapan restoran çalışanı dilini kaptırdı

    Elinde tuttuğu martıyı yanındaki çocuğa sevdirmeye çalışırken taklidini yapan restoran çalışanı, martının azizliğine uğradı. O anlar kamerada.
    • 01.12.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:31
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    Martının taklidini yapan restoran çalışanı dilini kaptırdı

    Bir restoran çalışanı, kaldırımda gördüğü martıyı eline aldı.

    Yanındaki küçük çocuğa martıyı sevdirmeye çalışan genç adam, martıyla oynarken talihsiz bir olay yaşadı.

    Martı dilini kaptı

    Taklit yapan ismi belirsiz kişi, uzattığı dilini martıya kaptırdı.

    O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Martının taklidini yapan restoran çalışanı dilini kaptırdı #1

    İzleyenleri güldürdü

    Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürürken kısa sürede de gündem oldu.

    Görüntülerde, martının dilini ısırmasına oldukça öfkelendiği görülen adamın küfrettiği görüldü.

    Martının taklidini yapan restoran çalışanı dilini kaptırdı VİDEO

    Kahkahalarına hakim olamadılar

    Çevredekilerin, yaşananlar karşısında kahkahalarına hakim olamadığı duyuldu.

    Martı ise olay sonrası serbest bırakıldı.

    Martının taklidini yapan restoran çalışanı dilini kaptırdı #2


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