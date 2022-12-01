Elinde tuttuğu martıyı yanındaki çocuğa sevdirmeye çalışırken taklidini yapan restoran çalışanı, martının azizliğine uğradı. O anlar kamerada.

Bir restoran çalışanı, kaldırımda gördüğü martıyı eline aldı.

Yanındaki küçük çocuğa martıyı sevdirmeye çalışan genç adam, martıyla oynarken talihsiz bir olay yaşadı.

Martı dilini kaptı

Taklit yapan ismi belirsiz kişi, uzattığı dilini martıya kaptırdı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İzleyenleri güldürdü

Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürürken kısa sürede de gündem oldu.

Görüntülerde, martının dilini ısırmasına oldukça öfkelendiği görülen adamın küfrettiği görüldü.

Martının taklidini yapan restoran çalışanı dilini kaptırdı VİDEO



Kahkahalarına hakim olamadılar

Çevredekilerin, yaşananlar karşısında kahkahalarına hakim olamadığı duyuldu.

Martı ise olay sonrası serbest bırakıldı.