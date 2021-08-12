Meksika’da anaokulu öğretmenine çocuk istismarından 198 yıl hapis

Bir anaokulu öğretmeni, kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması sonucu 198 yıl hapis ve 1 milyon pesonun üzerinde para cezası aldı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Santa Maria Tlalixtac kasabasındaki bir anaokulunda görev yapan Jose Emmanuel R.O. adlı öğretmen, 25 Mayıs 2016’da bir kız öğrencisini odasına götürdü.

Çocuğu almak için okula gelen yakınları, küçük kızı sınıfta bulamayınca okulda aramaya başladı.

CİNSEL TACİZDE BULUNURKEN YAKALANDI

Bazı öğrencilerin öğretmenin küçük kızı odasına götürdüğünü söylemesine üzerine küçük kızın yakınları, öğretmeni odasında küçük kıza cinsel tacizde bulunurken yakaladı.

Küçük kızın yakınları ve diğer veliler tarafından linç edilmeye çalışılan öğretmen, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

BİLGİSAYARINDA ÇOCUK İSTİSMARINA AİT FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Emmanuel R.O.’nun odasında ve elektronik eşyalarında yapılan polis incelemesi sonucunda, yaşları 4 ve 6 arasında değişen kız çocuklarına ait çıplak fotoğraflara ulaşıldı.

Zanlı, hakkında yapılan tüm incelemelerin ardından 2015 ve 2016 yıllarında 6 kız çocuğuna cinsel istismar ve 3 kız çocuğuna da cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle hakim karşısına çıkarıldı.

198 YIL HAPİS CEZASI

Oaxaca Eyaleti Başsavcılığı, sanık Emmanuel R. O’nun suçlu bulunduğunu, 198 yıl hapis ve 1 milyon pesonun üzerinde para cezası verildiğini duyurdu.