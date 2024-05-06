İzmir'de kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı sonra takla attı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında 72 yaşındaki Yasem Aksoy idaresindeki otomobil seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, Bornava Merkez yol ayrımındaki refüje çarptı daha sonra da takla attı.
Ekiplere bildirildi
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Yasem Aksoy'u yaptıkları müdahale ile kurtardı.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerine teslim edilen Aksoy, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Trafiğe tekrar açıldı
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Ankara Caddesi, otomobilin kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza sonucu metal yığınına dönen otomobil ise kurtarıcı tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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