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İzmir'de kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı sonra takla attı

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı sonra takla attı Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çarptı daha sonra takla attı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.