Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçleri, Mersin ve Hatay'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin 3 aylık çalışmasıyla kimlikleri belirlenen 10 kişi, Mersin ve Hatay'daki çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda iki el yapımı ve bir yabancı menşeili tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

Mersin ve Hatay'daki 5 silah kaçakçısı tutuklandı VİDEO



5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.