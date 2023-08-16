Mersin'de 33 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi Uyuşturucu satıcılarına yönelik Mersin'de başlatılan operasyonlarda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

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İHA

Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazımak amacıyla düzenlediği operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyonun adresi Mersin oldu.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

35 şüpheli belirlendi

2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 35 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.

33 adrese operasyon düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve drone desteğiyle 33 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

260 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 100 gram skunk, 408 gram esrar, 490 gram metamfetamin, 36 gram kokain, bin 242 adet sentetik ecza, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

28 şüpheli yakalandı

'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.