Mersin'de 7 aylık hamile kadın mezara, eşi hapse girdi! 20 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce tahliye olan eşi Murat Biçer tarafından öldürülen 7 aylık hamile Serap Biçer, karnındaki bebeğiyle toprağa verildi.

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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bolatlı Mahallesi'nde gasbettiği taksinin sürücüsünü bıçaklayarak öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murat Biçer, eşi Serap Biçer'in yanına geldi.

Tahliye olduktan sonra soluğu eşinin yanında alan Murat Biçer, 1 çocuğunun annesi ve 7 aylık hamile eşine satırla saldırdı.

Biçer, başına ve vücuduna vurduğu satır darbeleriyle eşini öldürdü, evdeki 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı.

Hem kendisi hem bebeği öldü

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, Serap Biçer'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından karnındaki bebeği de ölen Biçer'in cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"Aldattı, öldürdüm"

Polisin peşine düştüğü katil zanlısı Biçer, dün akşam saatlerinde torunu ile emniyete giderek teslim oldu.

5 yaşındaki torun, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Sorguya alınan şüpheli Biçer, eşini kendisini aldattığı için aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü.

Katil zanlısı, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Otopsisi tamamlanan Serap Biçer'in cenazesi, sabah saatlerinde Bolatlı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Serap Biçer, yakınlarının gözyaşları arasında karnında ölen bebeğiyle birlikte toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)