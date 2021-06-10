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- Mersin’de 8 şüpheli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Mersin’de 8 şüpheli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 86 kök Hint keneviri, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin de ele geçirildi.
- DHA
- 10.06.2021 - 15:37
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik 7 ayrı adrese baskın yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 86 kök Hint keneviri, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ, TUTUKSUZ YARGILANACAK
Gözaltındaki 8 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.