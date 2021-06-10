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    Mersin’de 8 şüpheli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

    Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 86 kök Hint keneviri, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin de ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 15:37
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    Mersin’de 8 şüpheli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik 7 ayrı adrese baskın yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 86 kök Hint keneviri, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

    8 ŞÜPHELİ, TUTUKSUZ YARGILANACAK

    Gözaltındaki 8 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin’de 8 şüpheli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı #1

    Mersin’de 8 şüpheli, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı #2

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