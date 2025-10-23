Mersin'de ağızlıksız dolaştırılan köpek 2 kişiyi yaraladı: O anlar kask kamerasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yolda yürüyen Ş.A. isimli kadına saldırdı.

Ş.A.'yı bacağından ve karnından ısıran köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN KÖPEK BİR KİŞİYE DAHA SALDIRDI

O sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen moto kuryeye saldırdı.

Yere düşen kurye, köpekten çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastaneye kaldırılan 2 kişinin, ayakta yapılan müdahalenin ardından köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin kuryeye saldırdığı anlar ise kuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.