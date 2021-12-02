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    Mersin’de, akü hırsızlığı anları kameraya yansıdı

    Park halindeki araçların aküsünü çalan M.E. ve M.Ç. isimli 2 şüpheli, güvenlik kameraları incelenerek polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 13:23
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    Mersin’de, akü hırsızlığı anları kameraya yansıdı

    Mersin’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3-30 Kasım tarihleri arasında birçok aracın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.E. ve M.Ç. isimli şüphelileri tespit etti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Ekipler, şüphelileri akülerle birlikte suçüstü yakaladı.

    Ele geçirilen aküler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

    Mersin’de, akü hırsızlığı anları kameraya yansıdı #1

    GÜNDÜZ VAKTİ AKÜYÜ SÖKTÜ

    Şüphelilerden birinin park halindeki bir tırın aküsünü çalma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Bisikletiyle tırın yanına gelen şüpheli, önce bisiklet üzerinde aküyü sökmeye çalıştı.

    Aküyü sökemeyen şüpheli, daha sonra bisikletini kenara koyarak aküyü söküp götürdü.

    Mersin’de, akü hırsızlığı anları kameraya yansıdı #2

    Mersin’de, akü hırsızlığı anları kameraya yansıdı #3

    Mersin’de, akü hırsızlığı anları kameraya yansıdı #4

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