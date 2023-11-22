Mersin'de amatör spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Tarsus ilçesinde hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan amatör spor kulübü başkanı hayatını kaybetti. Polisin saldırı sonrası başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç, silahlı saldırıya uğradı.

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi.

Ormanlık alana kaçtılar

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)