Mersin'de araç kontrolden çıktı: İş yerinin içine daldı Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün fren yerine gaza basarak bir iş yerinin içine girdiği o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan olmazken araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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İHA

Fren yerine gaza basma nedeniyle yaşanan kazaların sonu gelmiyor.

Bu kez kazanın adresi Mersin oldu...

H.T. yönetimindeki otomobil, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle fren yerine gaza basması üzerine önündeki bijuteri dükkanına daldı.

Maddi hasar yaşandı

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"Karşı taraf bütün masrafı karşılayacağını söyledi"

Dükkan ortağı Ömer Berat Taş, “Bayan sürücü freni ve gazı karıştırıp dükkanın içine giriyor. Sadece maddi zarar var. Çok şükür cana bir zarar gelmedi. Karşı taraf bütün masrafları karşılayacağını söyledi. Allah'tan kalabalık değildi. Kaldırımda da insan yoktu. İftar saatiydi. İş yerimizde sadece bir müşterimiz vardı. Normalde Silifke’de kalabalık müşteriye sahip bir dükkanız. Allah’tan kimse yoktu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)