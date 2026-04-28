Mersin'de babasının kullandığı minibüsün altında kaldı

Babası Aziz Çiftçi'nin park etmek isterken minibüsüyle üzerinden geçtiği ve ölümüne neden olduğu 2 yaşındaki Salih Çiftçi, toprağa verildi.
Mersin Tarsus'ta, korkunç bir olay yaşandı.
Bir baba, yanlışlıkla 2 yaşındaki oğlunu ezdi...
Çiçekli Mahallesi’nde tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Çiftçi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Salih Çiftçi’nin cenazesi, Çiçekli Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.
Oğlunun cenazesine katılan Aziz Çiftçi, definin ardından gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)