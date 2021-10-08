Mersin'de barışmak için buluşan aileler kavga etti: 9 yaralı

Mersin'de barışmak için buluşan aileler kavga etti: 9 yaralı

Tarsus ilçesinde barışmak amacıyla buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi 1747. Sokak’ta, daha önceden kavga eden tarafları barıştırmak isteyen mahalle sakinleri, tarafları bir araya getirdi.

ÖNCE TARTIŞMA, SONRA SİLAHLI KAVGA

Burada yine tartışan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada Vedat Ş., Hakan Ş., Ali Ş. ve Halil Ş. ile karşı grupta bulunan Yusuf Ş., Şahin Ş., Davut Ş. ve Selim Ş. birbirine girdi.

Mersin'de barışmak için buluşan aileler kavga etti: 9 yaralı - Video

1'İ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Karşılıklı birbirlerine tabanca ve tüfek ile ateş etmeleri sonucu olarak Ali Ş. isimli şahıs ağır şekilde yaralandı. Kavgada mahalle sakinlerinden 8 kişi daha yaralandı. Savaş alanına dönen sokağa polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ali Ş. isimli şahıs ve diğer yaralılar Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ali Ş.’nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer 8 yaralanın durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

5 GÖZALTI VAR, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mahallede geniş tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş ve dolu kovan buldu. Mahalleyi ablukaya alan polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilişkisi olan 2 kişiyi de yakalama çalışmalarına devam ediyor.